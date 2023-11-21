Насколько хорош или плох новый японский смартфон Sony Xperia 5V

Работает смартфон на Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памяти у него - 8 ГБ. При большой нагрузке он довольно сильно нагревается, а по умолчанию частота обновления установлена 60 Гц (для более плавного интерфейса лучше переключить на 120 Гц). Также в «тяжёлых» играх будут заметны довольно значительные проседания.

Ёмкость аккумулятора у Sony Xperia 5V - 5000 мА*ч. При стандартном пользовании смартфоном вам его хватит примерно на 1,5-2 дня. Быстро он разряжаться будет только под сильной нагрузкой. Также до 100% будет заряжаться аппарат минимум 1,5 часа.

Селфи-камера у Xperia 5V имеет разрешение 12 МП, и она в целом неплохо подойдёт для блогинга, видеозвонков. Что касается основного модуля, то его разрешение - 52 МП с оптической стабилизацией. Есть также ширик на 12 МП. К сожалению, качество фото, сделанных на широкоугольный объектив, оставляет желать лучшего. Кроме того, зум у него не оптический, а цифровой.

У новинки очень неудобный интерфейс камеры. Даже в авторежиме фото сделать быстро и просто не получится. Снимки на основную камеру получаются очень неплохие, но есть одна странность. Дневные фотографии выходят отличные, но стабильности как будто недостаёт. Другими словами, смартфон делает то отличный снимок, то плохой. На ночных фото бывают шумы, причём сочетаются они с отличной детализацией.

Xperia 5V имеет также очень впечатляющий видеорежим. Он понравится тем, кто любит лазить по настройкам камеры.

Вывод

Sony Xperia 5V стоит как флагман, но вместе с тем во многом до него не дотягивает. К примеру, у него слишком слабый экран, зарядка слишком медленная. Камера у этого смартфона сама по себе хорошая, но в авторежиме фото получаются на неё хуже, чем у конкурентов. Эта модель в целом необычная, но не для всех.