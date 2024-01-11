Насколько популярны флагманские смартфоны в России

Общие продажи смартфонов в стране увеличились на 25%, достигнув более 30 млн штук, что сопоставимо с показателями 2021 года. Средний чек за год снизился до 22 тыс рублей.

Китайские производители заняли лидирующие позиции на российском рынке, достигнув исторического максимума более 75% в количественном выражении и около 50% в денежном.

В тройке наиболее популярных брендов в штучных продажах оказались Xiaomi, Tecno и Realme, за ними следуют Samsung, Infinix и Apple. В денежном выражении лидирует Apple, в топ-5 также вошли Xiaomi, Samsung, Tecno и Realme.

Среди ценовых сегментов на российском рынке увеличилась доля устройств стоимостью до 15 тыс рублей, составив 60% в штучных продажах и около 25% в денежном выражении.

В то же время, смартфоны стоимостью свыше 50 тыс рублей занимают 40% продаж в денежном эквиваленте и 10% в количественном выражении. Этот сегмент включает ультрапремиальные и складные модели.