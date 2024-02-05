Телефоны
Опубликовано 05 февраля 2024, 10:30
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Насколько сильно отличается Samsung S24+ от S24 Ultra: сравнение

В одном из выпусков на YouTube-канале «SMART ОБЗОР» рассказали о характеристиках и проверили в работе две топовые новинки от Samsung: S24+ от S24 Ultra.
SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

Комплект поставки у Samsung Galaxy S24 Ultra и S24 Plus одинаковый: вместе со смартфоном вы получаете только кабель.

В руке приятнее ощущается из двух телефонов S24 Plus за счёт скругленных граней. Диагональ экрана у модели S24 Plus — 6,7 дюйма, у S24 Ultra — 6,8 дюйма. Также в обоих случаях всё стало гораздо лучше с ШИМом.

На ярком свету можно получить у обоих смартфонов пиковую яркость 1800 нит, а в HDR-контенте — максимум 2000 нит, но никак не заявленные 2600 нит.

Днём разблокировка по лицу отрабатывает хорошо, а ночью с ней возникают проблемы. Распознаётся всё далеко не с первого раза.

Работает S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3, тогда как у S24 Plus есть версии со Snapdragon 8 Gen 3 и с Exynos 2400. В тесте участвовала версия с Exynos. В целом по всем показателям выигрывает всё же Snapdragon. У Exynos к тому же в играх был очень заметный нагрев.

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

Для повседневного использования оба аппарата отлично подойдут, и работают они очень быстро.

Ёмкость аккумулятора у S24 Plus составляет 4900 мА_ч, у S24 Ultra — 5000 мА_ч. На обоих смартфонах в среднем под тяжёлой нагрузкой получается 6 часов экрана. До 100% обе версии заряжаются за 90 минут. В обоих случаях есть поддержка беспроводной и реверсивной зарядки, защита IP68.

По части камер ничего особо нового у S24 Plus и S24 Ultra нет. Более того, второй телевик вместо 10-кратного у S24 Ultra стал 5-кратным. Качество снимков в целом у этих устройств примерно одинаковое. Примеры — выше.

Вывод

Если смартфон вам нужен прямо здесь и сейчас, то лучше берите предшественников S24 Ultra и S24 Plus. Особенно это касается Galaxy S23 Ultra. Однако нужно учитывать, что у новинок всё-таки решены проблемы с ШИМом в отличие от старых версий.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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