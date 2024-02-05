Насколько сильно отличается Samsung S24+ от S24 Ultra: сравнение
SMART ОБЗОР
Комплект поставки у Samsung Galaxy S24 Ultra и S24 Plus одинаковый: вместе со смартфоном вы получаете только кабель.
В руке приятнее ощущается из двух телефонов S24 Plus за счёт скругленных граней. Диагональ экрана у модели S24 Plus — 6,7 дюйма, у S24 Ultra — 6,8 дюйма. Также в обоих случаях всё стало гораздо лучше с ШИМом.
На ярком свету можно получить у обоих смартфонов пиковую яркость 1800 нит, а в HDR-контенте — максимум 2000 нит, но никак не заявленные 2600 нит.
Днём разблокировка по лицу отрабатывает хорошо, а ночью с ней возникают проблемы. Распознаётся всё далеко не с первого раза.
Работает S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3, тогда как у S24 Plus есть версии со Snapdragon 8 Gen 3 и с Exynos 2400. В тесте участвовала версия с Exynos. В целом по всем показателям выигрывает всё же Snapdragon. У Exynos к тому же в играх был очень заметный нагрев.
Для повседневного использования оба аппарата отлично подойдут, и работают они очень быстро.
Ёмкость аккумулятора у S24 Plus составляет 4900 мА_ч, у S24 Ultra — 5000 мА_ч. На обоих смартфонах в среднем под тяжёлой нагрузкой получается 6 часов экрана. До 100% обе версии заряжаются за 90 минут. В обоих случаях есть поддержка беспроводной и реверсивной зарядки, защита IP68.
По части камер ничего особо нового у S24 Plus и S24 Ultra нет. Более того, второй телевик вместо 10-кратного у S24 Ultra стал 5-кратным. Качество снимков в целом у этих устройств примерно одинаковое. Примеры — выше.
Вывод
Если смартфон вам нужен прямо здесь и сейчас, то лучше берите предшественников S24 Ultra и S24 Plus. Особенно это касается Galaxy S23 Ultra. Однако нужно учитывать, что у новинок всё-таки решены проблемы с ШИМом в отличие от старых версий.