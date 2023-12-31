Наследие Стива Джобса, iPhone: глава «рекламщиков» Apple дал интервью
Глава маркетингового отдела Apple Грег Джосвиак дал интервью iMod, в котором затронул философию Apple, мастерство iPhone и «Снято на iPhone».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Наследие Джобса: Джосвиак поделился своими впечатлениями от работы вместе со Стивом Джобсом, подчеркнув важность сочетания технологий с «либеральными искусствами», такими как творчество и гуманитарные науки. Эта философия, по словам Джосвиака, пронизывает ДНК Apple, начиная с дизайна продуктов и заканчивая маркетингом.
iPhone 15 Pro и стремление к профессиональным камерам: говоря о доминировании камеры iPhone, Джосвиак видит конкурентов не в других смартфонах, а в профессиональных камерах высокого класса. Новые возможности постобработки iPhone 15 Pro устраняют этот разрыв, говорит он.
Снято на iPhone — больше, чем маркетинг: пожалуй, самое удивительное, что Джосвиак рассказал о том, что недавнее мероприятие Mac было полностью снято на iPhone 15 Pro. Эта демонстрация, по его словам, демонстрирует потенциал телефона для видео профессионального уровня.