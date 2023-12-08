Найди 5 отличий: Galaxy S24 и S23 сравнили «лицом к лицу» на фото
Любители технологий и поклонники Samsung, приготовьтесь: на горизонте появляются первые изображения, сравнивающие новый Samsung Galaxy S24 Ultra с его предшественником, Galaxy S23 Ultra.
Инсайдер Ice Universe поделился фотографиями, демонстрирующими не особо-то и заметные изменения в дизайне и конструкции нового флагмана.
На первый взгляд, Galaxy S24 Ultra кажется более стройным и изящным, с толщиной корпуса всего 8.6 мм против 8.9 мм у S23 Ultra. Это небольшое уменьшение толщины все же делает устройство более удобным в использовании.
Кроме того, изменения коснулись дизайна решётки динамика: вместо нескольких вырезов теперь представлен один сплошной и плоский элемент.
Особое внимание привлекает рама нового Galaxy S24 Ultra, выполненная из титана, что придаёт устройству дополнительную прочность и элегантность.
Боковые грани стали менее скруглёнными и более гладкими, а кнопки включения и регулировки громкости увеличились в размерах, обеспечивая более удобное управление.
Напомним, что анонс Samsung Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года.