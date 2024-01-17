Названы 10 отличий новых смартфонов Samsung Galaxy S24 от Galaxy S23
Fiiber
По слухам, у Galaxy S24 и S24+ будут обладать экранами с диагональю 6,17 дюйма и 6,65 дюйма соответственно. Это немного больше, чем у S23. Кроме того, у новых моделей рамки будут ещё тоньше.
Ожидается четыре новых оттенка смартфона: чёрный, серый, фиолетовый, жёлтый.
У Samsung Galaxy S24 и S24+ будут улучшенные дисплеи с частотой обновления 1-120 Гц и матрицей LTPO AMOLED.
По сравнению с пиковой яркостью 1715 нит у S23 - серия S24 получит экран с яркостью до 2600 нит.
Также экран у S24+ будет иметь более высокое разрешение, чем у S23+: это QHD+.
Работать новинки S24 и S24+ будут на процессоре Exynos 2400. При этом на S24 Ultra установят Snapdragon 8 Gen 3.
В стандартной базовой комплектации и у S24, и у S24+ ожидается 12 ГБ оперативной памяти. У S23 и S23+ объём ОЗУ составлял 8 ГБ.
Ожидается также, что ёмкость аккумулятора у новинки S24 вырастет с 3900 до 4000 мА_ч. В то же время S24+ может получить батарею на 4900 мА_ч.
Galaxy S24+ будет поддерживать быструю зарядку на 45 Вт. Правда, вероятнее всего, у S24 максимальная мощность зарядки такой и останется - 25 Вт.
Помимо этого, в минимальной конфигурации Galaxy S24 будет иметь уже 256 ГБ постоянной памяти.