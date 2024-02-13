Названы плюсы и минусы восстановленного iPhone 11 при покупке на Wildberries

Восстановленные смартфоны — это такие, у которых был какой-то дефект изначально, до ремонта. Например, человек мог обменять по гарантии телефон на другой из-за того, что у него перестал работать звук. У подобных моделей до «восстановления» могли быть проблемы с материнской платой, камерой и пр. Есть ли тогда смысл приобретать на Wildberries восстановленный iPhone 11?

Во-первых, сразу заметно, что нижняя рамка у этой восстановленной модели чуть больше, чем верхняя. Это значит, что, скорее всего, на этом Айфоне меняли экран.

По серийному номеру купленный iPhone 11 находится как жёлтый iPhone с 64 ГБ. Сейчас же у этой модели 128 ГБ памяти, а цвет корпуса — фиолетовый. Получается, что у него ещё меняли корпус и постоянную память.