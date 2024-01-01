Телефоны
12:00, 01 января 2024
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Названы самые ожидаемые смартфоны-флагманы 2024 года

Приготовьтесь к очередному году пиршества флагманских телефонов. Крупные производители не станут игнорировать 2024 год, но, по слухам, сделают акцент на технологии, которая успела стать мейнстримом: центральное место займет искусственный интеллект.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Apple iPhone 16: если верить инсайдам, то ожидайте, что Siri получит серьезную модернизацию благодаря новому процессору A18 и генеративным моделям ИИ. Модель Pro сможет похвастаться модным телеобъективом с тетрапризмой, обеспечивающим отличный зум.

- **Samsung Galaxy S24:** приготовьтесь к появлению «Galaxy AI», что бы это ни значило. Утечки намекают на плоский экран в модели Ultra и новенький Snapdragon 8 Gen 3 для работы с искусственным интеллектом.

  • Google Pixel 9 и 9 Pro: Чемпион Google по искусственному интеллекту стремится усовершенствовать то, что начал Pixel 8. Более умные резюме разговоров, улучшенные функции Gemini и, возможно, даже увеличенный экран, если слухи окажутся правдой.

  • Oppo Find X7: 100-ваттная быстрая зарядка, а также камера Hasselblad и Snapdragon 8 Gen 3. Но эта красота может остаться эксклюзивом для Китая.

Несмотря на то, что ИИ привлекает внимание, привычные обновления, такие как улучшенные камеры, более быстрые чипы и инновации в области зарядки, будут встречаться повсеместно. Но сможет ли ИИ по-настоящему преобразить наш телефонный опыт или просто добавит еще один слой «финтифлюшек»? 2024 год станет годом, когда мы это узнаем.

Автор:Армен Зангиев
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