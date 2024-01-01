Названы самые ожидаемые смартфоны-флагманы 2024 года

Apple iPhone 16: если верить инсайдам, то ожидайте, что Siri получит серьезную модернизацию благодаря новому процессору A18 и генеративным моделям ИИ. Модель Pro сможет похвастаться модным телеобъективом с тетрапризмой, обеспечивающим отличный зум.

Google Pixel 9 и 9 Pro: Чемпион Google по искусственному интеллекту стремится усовершенствовать то, что начал Pixel 8. Более умные резюме разговоров, улучшенные функции Gemini и, возможно, даже увеличенный экран, если слухи окажутся правдой.

Oppo Find X7: 100-ваттная быстрая зарядка, а также камера Hasselblad и Snapdragon 8 Gen 3. Но эта красота может остаться эксклюзивом для Китая.

- **Samsung Galaxy S24:** приготовьтесь к появлению «Galaxy AI», что бы это ни значило. Утечки намекают на плоский экран в модели Ultra и новенький Snapdragon 8 Gen 3 для работы с искусственным интеллектом.

Несмотря на то, что ИИ привлекает внимание, привычные обновления, такие как улучшенные камеры, более быстрые чипы и инновации в области зарядки, будут встречаться повсеместно. Но сможет ли ИИ по-настоящему преобразить наш телефонный опыт или просто добавит еще один слой «финтифлюшек»? 2024 год станет годом, когда мы это узнаем.