Не прошло и месяца, а экраны Galaxy S24 Ultra уже покрылись зелеными полосками
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Проблема зеленых линий была характерна еще для серии Galaxy S20. Это нежелательное повторное появление на последнем флагмане Samsung вызывает беспокойство, особенно учитывая его премиальный ценник.
Один из пользователей сообщил о появлении зеленой вертикальной линии и белой горизонтальной линии на своем S24 Ultra через шесть дней после покупки. Перезагрузка и сброс настроек до заводских не помогли решить проблему, что отражает аналогичный опыт с пострадавшими устройствами S20. Другой пользователь сообщил об идентичной вертикальной зеленой линии на своем устройстве.
Пока рано говорить о том, является ли это широко распространенным производственным дефектом или единичными случаями. Однако прошлое Samsung, связанное с проблемой зеленой линии, вряд ли внушает доверие потенциальным покупателям.