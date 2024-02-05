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Опубликовано 05 февраля 2024, 06:00
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Не прошло и месяца, а экраны Galaxy S24 Ultra уже покрылись зелеными полосками

Спустя всего несколько недель после выхода на рынок Samsung Galaxy S24 Ultra столкнулся с возможным возвращением печально известной проблемы «зеленых линий» на дисплее. Два пользователя сообщили о появлении вертикальных полосок зеленого цвета на их новых устройствах.
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Проблема зеленых линий была характерна еще для серии Galaxy S20. Это нежелательное повторное появление на последнем флагмане Samsung вызывает беспокойство, особенно учитывая его премиальный ценник.

Один из пользователей сообщил о появлении зеленой вертикальной линии и белой горизонтальной линии на своем S24 Ultra через шесть дней после покупки. Перезагрузка и сброс настроек до заводских не помогли решить проблему, что отражает аналогичный опыт с пострадавшими устройствами S20. Другой пользователь сообщил об идентичной вертикальной зеленой линии на своем устройстве.

Пока рано говорить о том, является ли это широко распространенным производственным дефектом или единичными случаями. Однако прошлое Samsung, связанное с проблемой зеленой линии, вряд ли внушает доверие потенциальным покупателям.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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