Не торопитесь обновляться до Android 14! Он может превратить ваш смартфон в кирпич
Новейшая версия операционной системы Google, Android 14, столкнулась с серьезной проблемой, связанной с функцией «несколько профилей».
TechSpot
Этот баг может привести к потере данных и доступа к устройству. Первые сообщения о проблеме появились после установки Android 14 на устройства Pixel.
Пользователи столкнулись с проблемами доступа к хранилищу через свой основной профиль, некоторые устройства вошли в бесконечный цикл перезагрузки, а другие получили сообщения об ошибках при выполнении базовых операций с хранилищем.
После обновления устройства, на которых была установлена Android 14, стали «сломанными». Приложение камеры сообщало о «нехватке памяти», возникли проблемы со снимками экрана из-за отсутствия внутренней памяти, а файловые менеджеры не отображали файлы.
Google признала проблему и уже выпустила первый официальный ответ.