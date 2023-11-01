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12:45, 01 ноября 2023
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Не торопитесь обновляться до Android 14! Он может превратить ваш смартфон в кирпич

Новейшая версия операционной системы Google, Android 14, столкнулась с серьезной проблемой, связанной с функцией «несколько профилей».

TechSpot

TechSpot

Этот баг может привести к потере данных и доступа к устройству. Первые сообщения о проблеме появились после установки Android 14 на устройства Pixel.

Пользователи столкнулись с проблемами доступа к хранилищу через свой основной профиль, некоторые устройства вошли в бесконечный цикл перезагрузки, а другие получили сообщения об ошибках при выполнении базовых операций с хранилищем.

После обновления устройства, на которых была установлена Android 14, стали «сломанными». Приложение камеры сообщало о «нехватке памяти», возникли проблемы со снимками экрана из-за отсутствия внутренней памяти, а файловые менеджеры не отображали файлы.

Google признала проблему и уже выпустила первый официальный ответ.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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