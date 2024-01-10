Не украли, а вдохновились: телефоны Samsung станут вебкамерами

Джонатан Габрио, руководитель центра подключенного опыта Samsung, поделился информацией, что начиная с текущего года владельцы Galaxy смогут воспользоваться высоким качеством камер своих смартфонов для улучшения онлайн-встреч на платформе Microsoft Teams. Возможности будут распространяться как на фронтальные, так и основные камеры, предлагая функции, такие как эффект размытого фона и автоматическое кадрирование для повышения качества видеозвонков.

Кроме того, сотрудничество Samsung и Microsoft будет направлено на интеграцию Copilot. К марту владельцы Galaxy Book 4 и смартфонов Galaxy получат доступ к функциям Copilot, позволяющим проводить поиск сообщений, составлять их на основе предыдущего опыта использования и удобно интегрировать все это между Galaxy и ПК на Windows.