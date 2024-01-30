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Опубликовано 30 января 2024, 23:15
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Неанонсированные процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 успешно протестировали в Geekbench и AnTuTu

Неанонсированные процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 были успешно протестированы в популярных бенчмарках Geekbench и AnTuTu.
Qualcomm

Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 4, следующее поколение мобильных чипов от Qualcomm, обещает значительное увеличение производительности благодаря переходу на 3-нм техпроцесс.

Это не только улучшит производительность SoC, но и сделает его более энергоэффективным. Первые результаты тестирования, опубликованные пользователем Twitter под ником Nguyen Phi Hung, показывают впечатляющие цифры, особенно учитывая, что это, вероятно, инженерный образец.

В то же время, Dimensity 9400, новый флагманский процессор от MediaTek, также прошел тестирование и, судя по всему, может оказаться еще более производительным.

X.com

X.com

X.com

X.com

Эти результаты предвещают значительный прогресс в мобильных процессорах, предлагая улучшенную производительность и энергоэффективность.

Однако стоит отметить, что представленная информация пока остается неподтвержденной, и реальные возможности этих мобильных SoC станут известны только после официального релиза.

Несмотря на это, эти утечки уже вызвали значительный интерес среди технологического сообщества, предвкушая новые возможности для будущих флагманских смартфонов.

Автор:Булат Кармак
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