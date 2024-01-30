Неанонсированные процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 успешно протестировали в Geekbench и AnTuTu
Qualcomm
Snapdragon 8 Gen 4, следующее поколение мобильных чипов от Qualcomm, обещает значительное увеличение производительности благодаря переходу на 3-нм техпроцесс.
Это не только улучшит производительность SoC, но и сделает его более энергоэффективным. Первые результаты тестирования, опубликованные пользователем Twitter под ником Nguyen Phi Hung, показывают впечатляющие цифры, особенно учитывая, что это, вероятно, инженерный образец.
В то же время, Dimensity 9400, новый флагманский процессор от MediaTek, также прошел тестирование и, судя по всему, может оказаться еще более производительным.
Эти результаты предвещают значительный прогресс в мобильных процессорах, предлагая улучшенную производительность и энергоэффективность.
Однако стоит отметить, что представленная информация пока остается неподтвержденной, и реальные возможности этих мобильных SoC станут известны только после официального релиза.
Несмотря на это, эти утечки уже вызвали значительный интерес среди технологического сообщества, предвкушая новые возможности для будущих флагманских смартфонов.