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22:30, 31 октября 2023
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Нераспечатанный iPhone 2007 года в заводской упаковке продали за 12 млн рублей

Недавно на аукционе LCG Auctions был продан нераспечатанный iPhone первого поколения с 4 ГБ памяти за сумму в $133 435, что примерно равно 12 млн рублей.

Ferra.ru

Ferra.ru

Этот редкий экземпляр, выпущенный в 2007 году, остался в оригинальной упаковке и не был вскрыт.

iPhone первого поколения является уникальным коллекционным предметом, т.к 4 ГБ версия была очень быстро снята с производства из-за низкого спроса, в то время как 8 ГБ модель пользовалась большей популярностью.

По словам основателя аукционного дома LCG Auctions, Марка Монтеро, 4 ГБ версия iPhone первого поколения в 20 раз реже 8 ГБ версии.

Этот iPhone, как и все устройства того времени, был оснащен 3,5-дюймовым LCD-экраном, и его выпуск положил начало эре смартфонов, превратив телефоны в устройства, похожие на компьютеры.

Он был оборудован приложениями для электронной почты, веб-браузером и музыкальным плеером iPod, открывая новые возможности для использования мобильных телефонов. При этом привычного нам App Store в устройстве не было, из-за чего энтузиасты и придумали магазин Cydia.

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