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21:00, 28 декабря 2023
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Нет смысла переплачивать? OnePlus 11 против Xiaomi 13 Ultra в сравнении камер

Эксперт YouTube-канала The Tech Phenomena сравнил снимки, сделанные с Xiaomi 13 Ultra и OnePlus 11. В том числе дневные и ночные фото.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

OnePlus 11 — это, возможно, лучший флагман за свою цену в 2023 году. Но насколько он хорошо в плане фото по сравнению с Xiaomi 13 Ultra?

На дневных снимках разница между смартфонами видна в обработке. И цвета в целом получаются лучше у Xiaomi. Однако HDR работает у этого смартфона плохо по сравнению с OnePlus 11, поэтому солнце на фото получается засвеченным.

Что касается зума, то при использовании 3-кратного и 5-кратного OnePlus уже не может конкурировать с Xiaomi вообще. Поэтому если вы ищете универсальную камеру, то это будет камера Xiaomi 13 Ultra.

При съёмке в высоком разрешении (50 МП в обоих случаях) справляется заметно лучше с обработкой вновь Xiaomi 13 Ultra.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Селфи-фото днём выходят практически одинаковыми на обоих смартфонах. В ночное время портретные снимки чуть лучше получаются на OnePlus, а в дневное — то на Xiaomi, то на OnePlus.

Вывод

У Xiaomi 13 Ultra в целом есть проблемы с HDR на дневных снимках и качеством портретных снимков, сделанных ночью. В остальном этот смартфон довольно хорош. Что касается OnePlus 11, то камера у него работает стабильнее по сравнению с Xiaomi.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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