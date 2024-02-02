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Опубликовано 02 февраля 2024, 19:30
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Ничего нового? Сравнение камер Samsung Galaxy S24 Ultra с S23 Ultra

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» наглядно показал, чем отличаются друг от друга по качеству фото и видео Samsung Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra.
ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Есть ли смысл менять Samsung Galaxy S23 Ultra на новый S24 Ultra ради камер? На этот вопрос ответил эксперт «ЧЕСТНОГО БЛОГА» на YouTube.

Фронтальные камеры у обоих смартфонов умеют записывать видео в 4К 60 к/с со стабилизацией. Но чуть получше динамический диапазон всё-таки у S24 Ultra.

На основную камеру в 4К 60 к/с видео получается довольно близким по качеству на обоих флагманах. Только S24 Ultra делает снег беловатым, а S23 Ultra — сероватым. Вечером и ночью разницы в съёмке видео на основную камеру нет практически никакой, а вот сверхширик на S24 Ultra заметно слабее, чем на S23 Ultra.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Что касается фотографий, то разница между смартфонами если и присутствует, то не такая уж большая. Например, при использовании 10-кратного зума днём её вообще вы не заметите, а вот ночью она видна.

Портреты на S24 Ultra получаются более детализированными, чем на S23 Ultra. Но это можно рассмотреть, только если приблизить лицо.

В некоторых случаях при ярком освещении в помещении Galaxy S24 Ultra плохо справляется с обработкой света в отличие от S23 Ultra.

Вывод

Прогресс у Samsung Galaxy S24 Ultra по сравнению с Galaxy S23 Ultra, конечно же, есть. К примеру, при 10-кратном увеличении улучшилось качество изображения, портреты тоже стали более качественными. Но главный минус камеры у новинки — это съёмка видео на ширик.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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