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Опубликовано 02 февраля 2024, 03:00
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Nothing анонсировала свой новый смартфон — недорогой Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) официально анонсирован компанией Nothing.
Android Police

Android Police

Этот аппарат обещает стать доступной альтернативой своему предшественнику, Nothing Phone 2, предлагая потребителям современные технологии по более привлекательной цене.

Компания пока что скупа на подробности, но подтвердила название новинки, оставив поклонников в предвкушении дальнейших анонсов.

Согласно утечкам, Nothing Phone (2a) может появиться на рынке с ценником около $400, что делает его серьезным конкурентом в сегменте среднего класса, особенно по сравнению с такими моделями, как Google Pixel 7a.

Ожидается, что новинка будет представлена на крупнейшем мировом мобильном технологическом шоу MWC 2024 в конце февраля.

Слухи и тизеры, распространяемые компанией, намекают на сохранение уникального дизайна Nothing с подсветкой Glyph, несмотря на более низкую цену устройства.

Это может стать решающим фактором для многих покупателей, ищущих уникальность и стиль вместе с функциональностью.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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