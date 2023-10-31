Новенький Vivo X100 Pro+ метит в звание лучшего камерофона, оставив позади Samsung Galaxy и Google Pixel

Устройство обещает стать одним из лучших камерофонов на рынке, оставив позади таких гигантов, как Samsung Galaxy и Google Pixel.

Согласно слухам, Vivo X100 Pro+ будет оснащён впечатляющим 6.78-дюймовым 2K OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обеспечит отличное качество изображения и плавность анимации.

Внутри устройства работает мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, поддерживаемый оперативной памятью LPDDR5T и быстрой встроенной памятью UFS 4.0. Смартфон будет работать под управлением последней версии Android 14.

Однако главной «фишкой» Vivo X100 Pro+ станет его камера. Смартфон получит впечатляющий комплект из четырёх модулей: 50-мегапиксельный IMX989 OIS, 50--мегапиксельный IMX598 Ultrawide, 50-мегапиксельный IMX758 portrait и 200-мегапиксельный Samsung HP3 с 10-кратным зумом и перископическим объективом.

Такой набор камер позволит снимать фотографии и видео высочайшего качества в самых разных условиях.

Дополняют картину аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт, а также защита от воды и пыли по стандарту IP68.