Новый Samsung Galaxy A25 стоит 26 тысяч рублей. Достоин ли он покупки?
Quke.ru
Samsung Galaxy A25 5G приходит фактически на смену Galaxy A24. В комплекте со смартфоном вы получите только провод USB-C — плёнки на экране и чехла не будет. При этом оснащён A25 разъёмом для наушников, а максимальная мощность зарядки, которую он поддерживает, составляет 25 Вт.
Диагональ экрана у Galaxy A25 составляет 6,5 дюйма. Матрица у него — AMOLED, частота обновления — 120 Гц, разрешение — Full HD+. Правда, с ШИМом у смартфона большие проблемы.
Работает новинка на процессоре Exynos 1280 (6/8 ГБ оперативной памяти). Как «рабочая лошадка» телефон практически идеален. В AnTuTu он набирает 480 тысяч баллов. Но вот в качестве игрового смартфона он не подойдёт.
В плане автономности к аппарату особых вопросов не возникает. Ёмкость аккумулятора у него 5000 мА*ч, заряжается он полностью примерно за 1 час 40 минут. Также вы можете рассчитывать на 7 часов работы экрана.
Фронтальная камера у А25 имеет 13 МП, фото получаются на неё вполне нормальными. Видео записывать получится при этом лишь в Full HD, и стабилизация работает плохо.
Основная камера у новинки тройная. Основной модуль имеет разрешение 50 МП, ширик — 8 МП, макро — 2 МП. Широкоугольная камера вполне сносная, хотя очень чувствителен к освещению. Основная же камера даёт неплохой результат как днём, так и вечером/ночью. Видео на основную камеру вы сможете записывать максимум в 4К 30 к/с.
С момента выпуска на смартфон в течение четырёх лет будут приходить обновления системы (до Android 18) и в течение пяти лет — обновления безопасности.
Вывод
Galaxy A25 — образцовый телефон среднего класса от Samsung. Это очень приятный аппарат с точки зрения стабильности, скорости работы (если только вы не любитель игр), плавности, качества дисплея, автономности.