Новый Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro Max по качеству камер

По части видеосъёмки Samsung S24 Ultra однозначно выигрывает, когда дело доходит до приближения объектов. Но при слабом освещении стабилизация лучше работает на iPhone.

Портретные фото с точки зрения баланса белого лучше обрабатывает тоже iPhone 15 Pro Max. На селфи-фото оттенки кожи приятнее выглядят на Samsung, а вот iPhone хуже справляется с вырезанием краёв. Вместе с тем смартфон Apple делает на дневных фото подсолнухов цвета более реалистичными и естественными.