Новый Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro Max по качеству камер
TechTablets
По части видеосъёмки Samsung S24 Ultra однозначно выигрывает, когда дело доходит до приближения объектов. Но при слабом освещении стабилизация лучше работает на iPhone.
Портретные фото с точки зрения баланса белого лучше обрабатывает тоже iPhone 15 Pro Max. На селфи-фото оттенки кожи приятнее выглядят на Samsung, а вот iPhone хуже справляется с вырезанием краёв. Вместе с тем смартфон Apple делает на дневных фото подсолнухов цвета более реалистичными и естественными.
Вывод
Что касается видеосъёмки, то на селфи-камеру записывает видео однозначно лучше iPhone. У него более естественные тона кожи, лучшая экспозиция, лучше при слабом освещении работает зум. Также iPhone 15 Pro Max превосходил Galaxy S24 Ultra в плане обработки цветов, баланса белого, портретных снимков, фото при слабом освещении. При этом Samsung оказывался лучше с точки зрения качества фотографий с использованием зума и возможности съёмки видео в 8К.