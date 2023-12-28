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10:30, 28 декабря 2023
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Новый Samsung за 10 тысяч рублей: стоит ли покупать Galaxy A05

Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал об основных характеристиках Galaxy A05 и о том, как он себя показывает в работе.

Quke.ru

Quke.ru

Samsung Galaxy A05 — самый простой смартфон компании, который вы сможете купить в течение 2024 года. У этой модели нет датчика отпечатка пальцев, NFC, стерео, повышенной частоты обновления экрана. Но кому-то это всё вообще не нужно. К тому же Galaxy A05 поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт и у него более-менее сносный процессор Helio G85.

В комплекте, правда, вместе с A05 вы не получите ничего, кроме USB-провода. Сделан аппарат из глянцевого пластика, поэтому к нему лучше сразу купить чехол.

Дисплей у Galaxy A05 имеет одну из самых дешёвых матриц — PLS. Разрешение у него HD, диагональ — 6,7 дюйма, частота обновления — 60 Гц. Анимация поэтому у вас будет не такая плавная, как при 90 Гц.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Работает телефон довольно долго. Вы получите примерно 7−8 часов работы экрана. При средне-активном пользовании хватит вам Galaxy A05 на 1,5−2 дня. Полностью зарядить вы сможете его за 1 час 40 минут.

С точки зрения камер похвастаться Samsung A05 особо ничем не может. Примеры снимков — выше.

Вывод

Galaxy A05 - это образцовый бюджетник. За примерно 10 тысяч рублей вы получите хороший недорогой экран, неплохую камеру и автономность, сам по себе смартфон тоже работает довольно шустро.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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