Новый смартфон Vivo iQOO 12 умеет делать фото с 70-кратным зумом. Вот как это выглядит
Бренд iQOO, в преддверии официального анонса своего нового флагмана iQOO 12, продемонстрировал возможности его камеры, опубликовав серию фотографий в социальной сети Weibo.
Ferra.ru
Особенно примечательным стал снимок Луны, выполненный с использованием 70-кратного зума, который продемонстрировал выдающуюся детализацию и качество изображения.
Фотоаппарат оснащен основным модулем с ЭФР 23 мм и светосилой F/1,68, а также сверхширокоугольным объективом.
Помимо впечатляющего зума, iQOO 12 обещает стать весьма мощным устройством благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3, экрану с разрешением 1.5К и частотой обновления 144 Гц, аккумулятору на 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и защите по стандарту IP68.
Ожидается, что официальная премьера линейки состоится уже 7 ноября, и поклонники технологий с нетерпением ждут возможности увидеть все возможности новинки в действии.