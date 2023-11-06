Новый смартфон Vivo iQOO 12 умеет делать фото с 70-кратным зумом. Вот как это выглядит

Помимо впечатляющего зума, iQOO 12 обещает стать весьма мощным устройством благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3, экрану с разрешением 1.5К и частотой обновления 144 Гц, аккумулятору на 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и защите по стандарту IP68.

Ожидается, что официальная премьера линейки состоится уже 7 ноября, и поклонники технологий с нетерпением ждут возможности увидеть все возможности новинки в действии.