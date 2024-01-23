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Опубликовано 23 января 2024, 23:15
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Новый смартфон Xiaomi среднего класса сравнили с iPhone 11

На YouTube-канале рассказали о характеристиках Apple iPhone 11 и Xiaomi Poco X6 Pro, а также сравнили их в работе. Какую модель стоит приобретать в 2024 году: новую или старую?
DimaViper Live

DimaViper Live

Допустим, вы хотите приобрести себе новый телефон. Какой тогда лучше взять: Apple iPhone 11 или Xiaomi Poco X6 Pro?

Прежде всего, нужно понимать, что iPhone 11 выпущен был в 2019 году, поэтому вы вряд ли найдёте эту модель в абсолютно новом состоянии. Xiaomi Poco X6 Pro же вышел совсем недавно.

В комплекте с iPhone 11 идут проводные наушники, зарядка, кабель. Но это всё в старых комплектациях. Что касается Poco X6 Pro, то вместе с ним не будет наушников, зато вы получите чехол и быструю зарядку на 67 Вт. Заряжается Pocо до 100% примерно за 45 минут.

Poco X6 Pro полностью сделан из пластика. При этом у iPhone 11 задняя панель из стекла, боковые рамки — из алюминия. Также на Poco сразу же с завода наклеена защитная плёнка на экран.

Несмотря на более мощный процессор, запустился Poco X6 Pro спустя несколько секунд после iPhone.

Рамки вокруг экрана у Poco меньше, чем у iPhone. Также сам по себе дисплей у него современнее: это AMOLED с частотой обновления 120 Гц, тогда как на iPhone 11 — IPS с частотой обновления 60 Гц.

Что касается процессоров, то на iPhone 11 стоит A13, на Poco X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra. В AnTuTu выигрывает всё-таки последний.

Также за 30 тысяч рублей вы сможете купить Poco с объёмом памяти 8/256 ГБ, а iPhone — с 4/64 или 4/128 ГБ.

Однако превосходит iPhone 11 всё же Poco в наличии полноценной защиты от воды IP68: на Poco X6 Pro есть только защита от брызг IP54.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

Также у iPhone в отличие от Poco есть поддержка беспроводной зарядки. А вот проводная зарядка у смартфона Apple очень слабая по сравнению с зарядкой Poco.

Основная камера у Poco имеет разрешение 64 МП, у iPhone — 12 МП. Но по качеству снимков всё же iPhone 11 выигрывает. Широкоугольный модуль у X6 Pro на 8 МП, у iPhone — на 12 МП. Есть ещё на Poco и третья камера — макро на 2 МП. Фронтальный объектив у Poco с разрешением 16 МП, у iPhone — 12 МП.

Увидеть примеры фотографий вы можете выше. Если вы часто снимаете и куда-то загружаете видео, то лучше берите iPhone 11, так как он в любом случае снимает всё более качественно.

Вывод

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live взял бы для себя сейчас всё же Xiaomi Poco X6 Pro. У него есть множество преимуществ перед iPhone 11: это более актуальная модель, у неё больше экран и меньше рамки, больше памяти, мощнее процессор. Однако если у вас есть потребность в видеосъёмке, в наличии iOS, экосистемы Apple, то имеет смысл брать iPhone 11.

Автор:Егор Ларионов
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