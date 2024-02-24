Nubia представила зарядку 150 Вт, от которой можно зарядить и ноутбук

Зарядник под названием DAO 150W GaN и имеет четыре порта: два USB-C и по одному разъёму USB-A и DC. Это даёт возможность заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки, причём одновременно.

Устройство оснащено чипом DAO All-GaN и поддерживает протокол PD3.1 для более быстрой и безопасной зарядки. Устройство получило также сенсорную кнопку и настраиваемый ЖК-дисплей, с помощью которого можно увидеть текущий процесс зарядки, входную и выходную мощность и различные параметры.

Подключиться к DAO 150W GaN можно по Bluetooth, чтобы управлять RGB-подсветкой и следить за состоянием зарядки с каждого разъёма, и при этом в режиме реального времени.

Стоимость зарядного блока DAO 150W GaN составляет $199.