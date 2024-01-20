Объем памяти iPhone 16 может достичь 2 ТБ, но есть нюанс

Флэш-память QLC плотнее и дешевле традиционной флэш-памяти TLC, а значит, она может хранить больше данных на том же объеме. Это позволит Apple установить в iPhone 16 Pro чип для хранения данных объемом 2 ТБ, не делая телефон толще или тяжелее.

В докладе также утверждается, что модели iPhone 16 Pro будут поддерживать запись видео в формате Apple ProRes с поддержкой LOG. Эта новая функция позволит пользователям записывать высококачественный видеоматериал, который идеально подходит для профессионального монтажа. Однако видеофайлы ProRes намного больше, чем стандартные видеофайлы H.265, поэтому возможность хранения данных объемом 2 ТБ будет очень кстати для фотографов и видеографов.

Конечно, важно воспринимать эти слухи с долей сомнения. yeux1122 имеет неоднозначный послужной список, и он ошибался в некоторых прошлых слухах. Тем не менее, идея iPhone 16 Pro с 2 ТБ, безусловно, правдоподобна.