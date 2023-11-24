Обновление One UI 6 начало «выжигать» экраны смартфонов Samsung

Пользователи начали сообщать о появлении эффекта «выгорания» экрана, что обычно связано с аппаратными неполадками, но в этом случае причиной стало программное обеспечение.

Проблема заключается в неработающей функции сдвига пикселей (pixel shift), которая предназначена для предотвращения выгорания экрана на устройствах с OLED-дисплеями. Эта функция была активна в предыдущей версии One UI 5.0, но, по всей видимости, в последнем обновлении она отсутствует.

Пользователь Reddit описал метод, позволяющий проверить работу функции сдвига пикселей на обновленных устройствах.

Для этого необходимо сделать скриншот с видимой строкой состояния, повернуть экран в ландшафтный режим и обратно в портретный несколько раз, а затем открыть картинку в галерее Samsung.

На устройствах с One UI 5.0 элементы строки состояния смещаются, что свидетельствует о работе функции. Однако на устройствах с One UI 6.0 этого не происходит.