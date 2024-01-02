Объявлен рейтинг прочности смартфонов 2023 г.

Круче всего выглядит изнутри. Apple iPhone 15 Pro. И это не только потому, что заднее стекло у него - съёмное. Ещё одна причина заключается в том, как смотрятся физический магнит, находящийся вокруг медной беспроводной зарядки, или медные электромагниты, которые удерживают механизм смещения сенсора основной 48-мегапиксельной камеры.