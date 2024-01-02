Объявлен рейтинг прочности смартфонов 2023 г.
В одном из выпусков на YouTube-канале JerryRigEverything ведущий рассказал о самых прочных и ремонтопригодных мобильных устройствах 2023 года.
JerryRigEverything
Самый ремонтопригодный смартфон. Fairphone 5. Вы сможете его отремонтировать при помощи всего одной отвёртки. Все комплектующие для замены можно приобрести у производителя. Также на смартфон предоставляется 5-летняя гарантия.
Самый ремонтопригодный смартфон 2. Pixel 8 Pro. Для него вы тоже можете отдельно приобрести запчасти. Хотя для ремонта экрана понадобится всё-таки чуть больше навыков, чем у новичка.
Наименее ремонтопригодный и самый инновационный смартфон. Asus ROG Ultimate. Разбирать и собирать его заново очень сложно. При этом устройство имеет моторизованную крышку, которая поднимается и открывает внутренний медный радиатор, систему термического охлаждения.
Круче всего выглядит изнутри. Apple iPhone 15 Pro. И это не только потому, что заднее стекло у него - съёмное. Ещё одна причина заключается в том, как смотрятся физический магнит, находящийся вокруг медной беспроводной зарядки, или медные электромагниты, которые удерживают механизм смещения сенсора основной 48-мегапиксельной камеры.
Лучший универсальный складной смартфон. Z Flip 5. Он выдержал испытание на прочность и продолжал работать после сгибания в «обратную» сторону. Также его удалось полностью без проблем разобрать и собрать заново.
Наименее прочный смартфон. Pixel Fold. Его довольно легко согнуть и сломать.
Самый прочный смартфон. Pixel 7a. Оснащён этот смартфон пластиковой задней панелью.