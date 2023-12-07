Телефоны
03:00, 07 декабря 2023
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Объявлены самые продаваемые смартфоны в мире летом-осенью 2023 г.

Международная аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт за третий квартал 2023 года с данными о самых популярных и продаваемых смартфонах.

Pexels.com

Pexels.com

Первое место занял iPhone 14, со второго по четвёртое места — iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13 соотвественно. При этом iPhone 14 лидирует уже три квартала подряд.

С пятого по десятое места, кроме девятого, заняли устройства Samsung: Galaxy А14, A14 5G, А54, А04е и А34. На девятом месте — Redmi 12C, который поднялся на три пункта по сравнению с предыдущим кварталом и является самым продаваемым на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Counterpoint Research

Counterpoint Research

По информации аналитиков, на эти 10 смартфонов пришлось 19% мировых продаж.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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