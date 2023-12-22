Обзор смарт-очков Ray-Ban: прошедшие мимо, но оказавшиеся очень полезными

Изначально представленные как Ray-Ban Stories в 2021 году, эти очки получили новый дизайн и превратились в Ray-Ban Meta*, обладающие расширенными функциями, которые предвещают будущее, где умные очки станут обязательным аксессуаром. Эспосито в своем обзоре выделяет шикарный кожаный футляр, который не только «источает стиль», но и обеспечивает беспроводную зарядку очков.

Умные очки при этом существуют не просто для показухи. Автор восторгается тем, что очки легко интегрируются в повседневную жизнь, запечатлевая спонтанные моменты простым нажатием кнопки. Обновленная 12-мегапиксельная камера позволяет делать снимки, «достойные Instagram*», а встроенные динамики добавляют звуковое измерение, позволяя пользователям наслаждаться мелодиями или принимать звонки, не изолируясь от окружающих.

Пользователи могут управлять очками с помощью сенсорных жестов, например, перемещая палец, чтобы увеличить или уменьшить громкость, или коснуться, чтобы воспроизвести или приостановить мультимедиа. Очки также имеют несколько основных голосовых команд для фото- и видеосъемки. Вскоре Meta* должна выпустить помощника на базе ИИ, который будет интегрирован с камерой.

Ray-Ban Meta* по цене 329 долларов, возможно, не произведут революцию в нашем мире, но они стали основой для будущих по-настоящему смарт-очков, которые могут заменить смартфоны.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена