Обзорщик проверил, стоит ли доплачивать за Samsung S24 Ultra вместо S24+

Galaxy S24 Ultra стоит гораздо дороже, чем S24 Plus. Но стоит ли оно того? Samsung Galaxy S24 Ultra имеет титановые рамки в отличие от алюминия у S24 Plus, у модели Ultra также более прочное стекло.

В целом S24 Ultra и S24 Plus совпадают по характеристикам дисплеев. У них одинаковая пиковая яркость (2500 нит), разрешение QHD+, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц.

Процессоры стоят на S24 Ultra и S24 Plus разные. Версии S24 Plus для Канады, США и Китая оснащены Snapdragon 8 Gen 3, а остальные страны получили Exynos 2400. Получается, что на S24 Ultra установлен Snapdragon 8 Gen 3, а на S24 Plus — Exynos 2400. Если не касаться игровых возможностей, то оба смартфона — очень быстрые, их производительности точно хватит примерно на 3 года вперёд. В AnTuTu у них тоже почти одинаковое количество баллов. Для игр чуть лучше подходит версия Ultra.