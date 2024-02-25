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Опубликовано 25 февраля 2024, 12:00
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Оказывается, Apple рассматривала разные «островные дизайны» вместо Dynamic Island

Портал MacRumors сообщил, что прежде чем окончательно принять дизайнерскую концепцию динамического выреза Dynamic Island для iPhone, Apple экспериментировала с различными вариантами «островного дизайна».
Apple

Apple

Сначала рассматривался вариант с всплывающим у правого края дисплея окном, отображающим информацию о времени, состоянии сотового сигнала и сети Wi-Fi, уровнях заряда батареи, яркости и громкости. Но от этого концепта всё же отказались.

Macrumors.com

Macrumors.com

Второй дизайнерской версией был чёрный цвет для верхней части экрана. Предполагалось, что таким образом можно скрыть вырез, сделав его практически невидимым на контрастных OLED-дисплеях. И так можно было решить сразу две задачи: замаскировать вырез для общей эстетики и экономить заряд батареи, потому что благодаря такому подходу снижалось потребление заряда неиспользуемыми пикселями.

Macrumors.com

Macrumors.com

Но в итоге выбор был сделан в пользу Dynamic Island. Этот вариант пользовательского интерфейса позволил не просто отображать информацию в окне определённого размера, но это окошко изменяется в контексте конкретного события.

Автор:Андрей Кадуков
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