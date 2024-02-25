Оказывается, Apple рассматривала разные «островные дизайны» вместо Dynamic Island

Второй дизайнерской версией был чёрный цвет для верхней части экрана. Предполагалось, что таким образом можно скрыть вырез, сделав его практически невидимым на контрастных OLED-дисплеях. И так можно было решить сразу две задачи: замаскировать вырез для общей эстетики и экономить заряд батареи, потому что благодаря такому подходу снижалось потребление заряда неиспользуемыми пикселями.