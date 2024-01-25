Телефоны
Опубликовано 25 января 2024, 09:00
1 мин.

OnePlus 12 признали одним из лучших смартфонов по охлаждению процессора

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything рассказал, почему смартфон OnePlus 12 обладает уникальной системой охлаждения.
JerryRigEverything

JerryRigEverything

Эксперт канала JerryRigEverything на YouTube разобрал OnePlus 12 и провел его на прочность. Модуль беспроводной зарядки в смартфоне царапается очень легко.

Уникальность OnePlus 12 в том, что его система охлаждения предназначена не только для процессора, но и для аккумулятора во время зарядки. Связано это с тем, что устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт.

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

JerryRigEverything

Также внутри OnePlus 12 действительно оказалась огромная система охлаждения площадью более 9 тысяч квадратных миллиметров (и больше системы охлаждения разве что у ноутбуков). По-другому такие детали называются «паровые камеры». Они облегчают отвод тепла от процессора (см. изображение выше).

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.