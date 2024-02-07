OnePlus 12 против 12R: есть ли смысл переплачивать

OnePlus 12R имеет в комплекте зарядку на 100 Вт, кабель, документацию, наклейки, клубную карту OnePlus, скрепку для открытия лотка для SIM-карт.

По габаритам OnePlus 12 и 12R практически идентичны. Отличаются друг от друга внешне они немного лишь дизайном задней панели.

С точки зрения оболочки, обновлений смартфоны тоже являются одинаковыми.

В базовой комплектации OnePlus 12R имеет 12/128 ГБ памяти. Также есть версия с 16/256 ГБ постоянной памяти. При этом OnePlus 12 доступен с объёмом памяти до 1 ТБ.

По звучанию OnePlus 12 оказывается лучше: он громче и мощнее. Тем не менее 12R несильно от него отстаёт.

Модель OnePlus 12 работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как OnePlus 12R — на Snapdragon 8 Gen 2. Очевидно, что мощнее первый, но при этом с повседневными задачами без проблем справляется и 12R. Игры он тоже тянет, но довольно сильно нагревается.