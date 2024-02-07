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Опубликовано 07 февраля 2024, 09:45
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OnePlus 12 против 12R: есть ли смысл переплачивать

Ведущий YouTube-канала Tech Spurt рассказал о достоинствах и недостатках моделей OnePlus 12 и 12R, а также проверил их в работе.
Tech Spurt

Tech Spurt

OnePlus 12R имеет в комплекте зарядку на 100 Вт, кабель, документацию, наклейки, клубную карту OnePlus, скрепку для открытия лотка для SIM-карт.

По габаритам OnePlus 12 и 12R практически идентичны. Отличаются друг от друга внешне они немного лишь дизайном задней панели.

С точки зрения оболочки, обновлений смартфоны тоже являются одинаковыми.

В базовой комплектации OnePlus 12R имеет 12/128 ГБ памяти. Также есть версия с 16/256 ГБ постоянной памяти. При этом OnePlus 12 доступен с объёмом памяти до 1 ТБ.

По звучанию OnePlus 12 оказывается лучше: он громче и мощнее. Тем не менее 12R несильно от него отстаёт.

Модель OnePlus 12 работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, тогда как OnePlus 12R — на Snapdragon 8 Gen 2. Очевидно, что мощнее первый, но при этом с повседневными задачами без проблем справляется и 12R. Игры он тоже тянет, но довольно сильно нагревается.

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Ёмкость аккумулятора у 12R — 5500 мА_ч, тогда как у OnePlus 12 — 5400 мА_ч. При этом у версии OnePlus 12R нет поддержки беспроводной зарядки.

У OnePlus 12 и 12R стоит 50-мегапиксельная основная камера. Однако датчик камеры у 12R при этом более старый. По снимкам выше видно, что в условиях низкой освещённости себя несколько лучше показывает флагман OnePlus 12. Кроме того, на 12R нет телефотообъектива в отличие от обычной 12-й версии.

Видео на 12R вы максимум сможете записывать в 4К 30 или 60 к/с, а на OnePlus 12 — в 8К.

Вывод

OnePlus 12R отлично подходит для просмотра Netflix или Disney, а также для некоторых игр. Хотя для особо требовательных проектов лучше взять версию OnePlus 12. Также если вы хотите себе смартфон с крутой камерой, то вам тоже больше подойдёт флагманский вариант — OnePlus 12.

Автор:Егор Ларионов
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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