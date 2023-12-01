OnePlus 12 установил новый рекорд производительности в AnTuTu

Этот прорыв был достигнут благодаря сочетанию мощных внутренних характеристик, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Кроме того, OnePlus 12 обладает улучшенной системой охлаждения и оптимизированным пользовательским интерфейсом, что снижает нагрузку на процессор и память, освобождая ресурсы для более эффективной работы приложений.

Все это делает новинку самым мощным смартфоном как минимум по версии бенчмарка.

Однако стоит отметить, что, несмотря на впечатляющие результаты в AnTuTu, они не всегда отражают реальную производительность смартфона при длительной нагрузке.

Например, в играх с высокими требованиями к графике, таких как Genshin Impact, OnePlus 12 еще предстоит доказать свою способность поддерживать стабильную производительность.