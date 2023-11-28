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10:30, 28 ноября 2023
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OnePlus намекнула на дату анонса глобальной версии OnePlus 12

OnePlus готовится раскрыть миру свой новый флагман — OnePlus 12.

Ferra.ru

Ferra.ru

На первых порах новинка будет доступна исключительно в Китае, но компания уже подогревает интерес в других регионах.

Специальная промостраница OnePlus представила зеленый OnePlus 12 в видеоформате, подчеркивая его гармонию с природой. К тому же, компания запустила конкурс, главным призом в котором станет сам смартфон.

Самое интригующее — дедлайн конкурса установлен на 23 января. Это намекает на то, что глобальный анонс может состояться уже 24 января.

Ранее появлялась информация о январском международном дебюте OnePlus 12, но точная дата оставалась загадкой. Предполагаемая дата кажется весьма реалистичной, учитывая достаточное время на подготовку и стратегическое расстояние от анонса Galaxy S24, который должен состояться 17 января.

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