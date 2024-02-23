OnePlus за 17 тысяч рублей: стоит ли покупать Nord N30 SE
SMART ОБЗОР
В коробке с OnePlus Nord N30 SE лежат чехол и кабель. Блока питания для зарядки при этом нет, но плёнку защитную на экран всё-таки наклеили. Также у этого смартфона стереодинамики, базовая по качеству вибрация.
Диагональ экрана у Nord N30 SE составляет 6,72 дюйма, матрица — LCD, разрешение — FHD+, частота обновления — 90 Гц.
Работает новинка на процессоре Dimensity 6020 (4/128 ГБ). В AnTuTu он набирает чуть меньше 400 тысяч баллов. Оперативной памяти телефону в целом хватает, но с трудом. То есть подтормаживания всё же случаются.
Ёмкость батареи у Nord N30 SE 5G составляет 5000 мА*ч. Проработать смартфон может более суток. За 60 минут заряжается он до 90%, за 1 час 15 минут — до 100%. Поддержки беспроводной зарядки нет.
Основная камера у этого смартфона имеет разрешение 50 МП, причём оптической стабилизации нет. Также оснащён Nord N30 SE 5G датчиком глубины на 2 МП, фронтальной камерой на 8 МП. В целом получить нормальные кадры на этот смартфон вы сможете. Примеры снимков — выше. Видео записывать вы сможете максимум в 1080p 30 к/с, но с цифровой стабилизацией.
Вывод
У OnePlus Nord N30 SE 5G довольно привлекательный внешний вид, неплохой экран, есть стерео. Однако также смартфон имеет всего 4 ГБ оперативной памяти, что мало и влияет на комфорт пользования им.