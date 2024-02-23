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Опубликовано 23 февраля 2024, 03:45
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OnePlus за 17 тысяч рублей: стоит ли покупать Nord N30 SE

Эксперт YouTube-канала «SMART ОБЗОР» рассказал о впечатлениях от работы OnePlus Nord N30 SE 5G.
SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

В коробке с OnePlus Nord N30 SE лежат чехол и кабель. Блока питания для зарядки при этом нет, но плёнку защитную на экран всё-таки наклеили. Также у этого смартфона стереодинамики, базовая по качеству вибрация.

Диагональ экрана у Nord N30 SE составляет 6,72 дюйма, матрица — LCD, разрешение — FHD+, частота обновления — 90 Гц.

Работает новинка на процессоре Dimensity 6020 (4/128 ГБ). В AnTuTu он набирает чуть меньше 400 тысяч баллов. Оперативной памяти телефону в целом хватает, но с трудом. То есть подтормаживания всё же случаются.

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

SMART ОБЗОР

Ёмкость батареи у Nord N30 SE 5G составляет 5000 мА*ч. Проработать смартфон может более суток. За 60 минут заряжается он до 90%, за 1 час 15 минут — до 100%. Поддержки беспроводной зарядки нет.

Основная камера у этого смартфона имеет разрешение 50 МП, причём оптической стабилизации нет. Также оснащён Nord N30 SE 5G датчиком глубины на 2 МП, фронтальной камерой на 8 МП. В целом получить нормальные кадры на этот смартфон вы сможете. Примеры снимков — выше. Видео записывать вы сможете максимум в 1080p 30 к/с, но с цифровой стабилизацией.

Вывод

У OnePlus Nord N30 SE 5G довольно привлекательный внешний вид, неплохой экран, есть стерео. Однако также смартфон имеет всего 4 ГБ оперативной памяти, что мало и влияет на комфорт пользования им.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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