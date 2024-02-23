OnePlus за 17 тысяч рублей: стоит ли покупать Nord N30 SE

В коробке с OnePlus Nord N30 SE лежат чехол и кабель. Блока питания для зарядки при этом нет, но плёнку защитную на экран всё-таки наклеили. Также у этого смартфона стереодинамики, базовая по качеству вибрация.

Диагональ экрана у Nord N30 SE составляет 6,72 дюйма, матрица — LCD, разрешение — FHD+, частота обновления — 90 Гц.

Работает новинка на процессоре Dimensity 6020 (4/128 ГБ). В AnTuTu он набирает чуть меньше 400 тысяч баллов. Оперативной памяти телефону в целом хватает, но с трудом. То есть подтормаживания всё же случаются.