Oppo Find X7 Ultra — один из лучших флагманских смартфонов в 2024 г.

Что касается комплектации, то Oppo Find X7 Ultra идёт вместе с чехлом, документацией, скрепкой для лотка с SIM-картой, зарядкой на 100 Вт, кабелем.

Экран у новинки имеет матрицу LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением QHD+. Диагональ у него - 6,82 дюйма.

Фронтальная камера у Oppo Find X7 Ultra имеет разрешение 32 МП. Она также может записывать видео в 4К 30 к/с и 60 к/с. То же самое касается основной камеры. Смартфон оснащён двумя перископическими камерами: с 2,8-кратным и 6-кратным оптическим зумом. Сверхширик и основной объектив имеют разрешение по 50 МП.