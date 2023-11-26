Oppo все-таки выпустит свой недавний Reno 11 Pro вне Китая

Reno 11 Pro оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, а также изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 6,74 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14 и оснащен камерой с 50-Мп основным сенсором, 8-Мп ультраширокоугольным объективом и 32-Мп 2-кратным телефото-сенсором.

Есть поддержка двух SIM-карт, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 и др. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4700 мАч и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт.