Опубликован прайс-лист на ремонт Samsung Galaxy S24 Ultra

Наиболее распространенным ремонтом смартфонов, где Galaxy S24 Ultra исключением не будет, считается ремонт экрана и аккумулятора. В данном случае сервисный центр оценил стоимость замены экрана и стекла в 375 евро, замена только стекла — 199 евро. Замена аккумулятора стоит 65 евро.

Mobistekla также предложил ремонт других компонентов Galaxy S24 Ultra, включая: