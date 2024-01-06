Опубликован прайс-лист на ремонт Samsung Galaxy S24 Ultra
Mobistekla, словенский ремонтный центр, опубликовал прайс-лист на ремонт и замену различных компонентов предстоящего смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Цены, как можно понять, указаны для негарантийного ремонта, и видимо взяты, учитывая прошлый опыт.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Наиболее распространенным ремонтом смартфонов, где Galaxy S24 Ultra исключением не будет, считается ремонт экрана и аккумулятора. В данном случае сервисный центр оценил стоимость замены экрана и стекла в 375 евро, замена только стекла — 199 евро. Замена аккумулятора стоит 65 евро.
Mobistekla также предложил ремонт других компонентов Galaxy S24 Ultra, включая:
Замена заднего стекла: 82 евро. Ремонт микрофона: 69 евро
Ремонт стекла камеры: 48 евро. Ремонт порта зарядки: 75 евро
Ремонт камеры: 150 евро. Ремонт динамика: 50 евро
Ремонт устройства чтения SIM-карт: 80 евро. Ремонт разъема для наушников: 50 евро
Ремонт блока NFC: 50 евро. Ремонт корпуса: 350 евро
Ремонт датчика отпечатков пальцев: 157 евро. Ремонт кнопки громкости: 54 евро
Ремонт модуля Wi-Fi: 76 евро. Резервное копирование данных: 55 евро