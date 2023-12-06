Опубликован топ-10 Android-смартфонов, которые больше всего радуют владельцев
В ноябре 2023 года был опубликован список самых популярных Android-смартфонов, которые вызвали наибольшее удовлетворение у своих владельцев.
Ferra.ru
Данные для этого списка были собраны приложением Antutu, основываясь на отзывах пользователей.
На первом месте уверенно расположился Honor Magic V2 с положительной оценкой в 96.77%. Этот смартфон с гибким экраном отличается исключительной тонкостью и легкостью, а его конфигурация соответствует самым высоким стандартам современных устройств.
На втором месте расположился iQOO 12 Pro с оценкой в 96.06%. Этот новинка месяца оснащена экраном Samsung E7 2K и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, в iQOO 12 Pro установлены камеры OV50H и OV64B, а также улучшенный игровой чип Q1 от Vivo.
Третье место занял Samsung Galaxy S23 Ultra с оценкой в 95.68%, который также является постоянным участником списка. Samsung S23 Ultra выделяется своими высокими характеристиками и является заслуженным лидером среди Android-смартфонов, несмотря на свою высокую стоимость.