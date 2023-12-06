Опубликован топ-10 Android-смартфонов, которые больше всего радуют владельцев

На втором месте расположился iQOO 12 Pro с оценкой в 96.06%. Этот новинка месяца оснащена экраном Samsung E7 2K и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, в iQOO 12 Pro установлены камеры OV50H и OV64B, а также улучшенный игровой чип Q1 от Vivo.

Третье место занял Samsung Galaxy S23 Ultra с оценкой в 95.68%, который также является постоянным участником списка. Samsung S23 Ultra выделяется своими высокими характеристиками и является заслуженным лидером среди Android-смартфонов, несмотря на свою высокую стоимость.