Опубликовано первое живое фото и характеристики недорогого Nothing Phone 2a

Несмотря на свою невысокую цену, девайс предлагает впечатляющие характеристики и стильный дизайн.

Nothing Phone 2a оснащен 6.7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение картинки.

Внутри устройства работает процессор Dimensity 7200, сопровождаемый 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Возможность наличия других конфигураций пока не подтверждена.

Смартфон оснащен двумя 50-мегапиксельными камерами и 16-мегапиксельной фронтальной камерой, что делает его привлекательным выбором для любителей фотографии. Nothing Phone 2a будет работать на Nothing OS 2.5, основанной на Android 14.

По словам Йогеша Брара, Nothing Phone 2a будет представлен на выставке MWC 2024 и предлагаться по цене около $400. Для сравнения, старшая модель Nothing Phone 2 оценивается в $599 за базовую конфигурацию.