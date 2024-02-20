Опубликованы фото iPhone 16 Pro в двух новых цветах

По данным инсайдеров, новые смартфоны Apple будут доступны в двух невиданных ранее цветах: Desert Yellow/Desert Titanium и Cement Gray/Titanium Gray.

Первый вариант, как сообщается, будет иметь желтый оттенок цвета, похожий на тон золота iPhone 14 Pro, но «глубже и тяжелее», как песок пустыни.

Новый серый оттенок напоминает «пространственно-серый», который использовался еще в iPhone 6 несколько лет назад.

Что интересно, судя по утечке, даже сама Apple еще не определилась с окончательным названием для этих новых цветов, потому нам и достались по два варианта для каждого.

Напомним, что линейка iPhone 16, в том числе и Pro-модели, должны показать в сентябре 2024 года. Устройствам приписывают совершенно новый дизайн основной камеры.