Остерегайтесь этих признаков вируса на вашем смартфоне

Плохая производительность: если приложение постоянно зависает, лагает, сбоит или работает нестабильно, это может быть признаком вируса.

Негативные отзывы пользователей: если в отзывах пользователи жалуются на странное поведение приложения, неожиданные запросы на доступ к личным данным или другие подозрительные действия, это тревожный сигнал.

Навязчивая реклама: если при использовании определенного приложения вы сталкиваетесь с постоянной рекламой или постоянно перенаправляетесь на подозрительные веб-сайты, оно может быть заражено вирусом.

Неожиданные изменения: настораживают внезапные изменения на вашем устройстве после загрузки приложения. Вирусные программы могут изменять настройки смартфона, устанавливать дополнительные программы или приложения без вашего согласия или приводить к потере контроля над устройством (например, оно начинает автоматически отправлять SMS).

Нефункциональные приложения: если приложение не выполняет своего предназначения и запрашивает только личные данные или логины карт, скорее всего, оно является подделкой и потенциально опасно.

Липов также подчеркивает важность проверки информации о разработчике приложения и контактных данных. Если они отсутствуют, лучше не устанавливать приложение.

Если вы заметили на своем устройстве хотя бы один из этих признаков, рекомендуется немедленно удалить подозрительное приложение и просканировать устройство надежной антивирусной программой, чтобы обеспечить его безопасность.

Загружайте приложения только из надежных источников, таких как официальный магазин Google Play Store или Apple App Store.