От даты анонса до характеристик: утечка раскрыла почти все о новеньком смартфоне Samsung Galaxy A25

Согласно последним утечкам, этот аппарат обещает стать одним из самых привлекательных предложений в сегменте доступных устройств.

Ожидается, что Galaxy A25 5G будет оснащен процессором Samsung Exynos 1280, что является отходом от использования чипов MediaTek в предыдущей модели, Galaxy A24.

Среди ключевых характеристик новинки — 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2340 x 1080 пикселей.

Устройство также будет поддерживать USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, NFC, две SIM-карты, боковой сканер отпечатков пальцев, расширяемую память до 1 ТБ, и Bluetooth 5.1. Предполагается, что смартфон будет работать на One UI 6 прямо из коробки.

В плане памяти и хранения данных Galaxy A25 5G может предложить варианты с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт обещает долгое время работы без подзарядки.

Камера также не разочарует: основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор с диафрагмой f/2.2 и 120-градусным углом обзора, а также 2-мегапиксельная макрокамера. Фронтальная камера предложит 13 Мп.

Пока нет информации о цене в США, но в Европе смартфон будет стоить около 279 швейцарских франков (примерно $315.54). Ожидается, что Galaxy A25 5G появится на европейском рынке между 7 и 19 декабря.