Первое крупное обновление Redmi Note 12, и сразу новая оболочка HyperOS
Xiaomi намерена выпустить крупное обновление для Redmi Note 12, добавив туда HyperOS. Смартфон, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 685, скоро станет на уровень выше благодаря новой оболочке Xiaomi на базе Android 14.
Xiaomi
Инсайдеры сообщают, что официальное внедрение запланировано на «середину декабря» и обещает пользователям «перемены в работе». Бета-тестеры HyperOS смогут первыми оценить новинку.
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У бюджетныз Redmi Note 12 отличные экраны с диагональю 6,7 дюйма и пиковой яркостью 1200 нит, пишут обзорщики. Частота обновления здесь 120 Гц. В комплекте с обеими версиями (Snapdragon 685 и Snapdragon 4 Gen 1) идёт блок зарядки на 33 Вт. Отличаются друг от друга устройства только поддержкой 4G/5G, внешним видом блока камер, процессорами.