Первые подробности флагманской линейки Xiaomi 15 утекли в сеть

Так, по данным Smart Pikachu, новая серия Xiaomi обещает впечатляющие характеристики. Ожидается, что Xiaomi 15 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что является значительным шагом вперед в плане производительности.

Этот чипсет, вероятно, обеспечит устройствам высокую скорость работы и эффективное энергопотребление.

Кроме того, утечка информации указывает на то, что Xiaomi 15 сможет похвастаться 6.36-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обещает плавное и четкое изображение.

Еще одним интересным моментом является упоминание о разрешении дисплея 1.5K, что может предложить более высокое качество изображения по сравнению с традиционными FullHD-дисплеями.

Согласно слухам, массовое производство Xiaomi 15 начнется в сентябре, что может означать начало поставок уже в октябре.