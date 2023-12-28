Первый тест Xiaomi Poco M6 5G. Плюсы и минусы

У Xiaomi Poco M6 5G глянцевая задняя панель, сделанная из стекла (а вот боковые рамки — из пластика). Сканер отпечатков встроен у него в кнопку разблокировки и работает быстро, присутствует и защита от брызг по стандарту IP53, разъём для наушников.

Экран у новинки имеет диагональ 6,74 дюйма, разрешение HD+, матрицу IPS LCD, частоту обновления 90 Гц. При этом максимальная яркость составляет всего 600 нит.

Оснащён Poco M6 5G процессором Dimensity 6100+. Конечно, это не супермощная модель, но с повседневными задачами справится смартфон без проблем. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.

Существует три конфигурации Xiaomi Poco M6 5G. Это 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Работает аппарат на Android 13. Также вам будут доступны два года поддержки ПО и три года обновлений безопасности.