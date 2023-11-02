Плюсы и минусы младшего флагманского смартфона Google – Pixel 8

PIxel 8 по сравнению с Pixel 7 имеет более яркий экран, да и сам дисплей стал больше. Но в целом разница между этими двумя моделями довольно незначительная.

Поддерживает Pixel 8 зарядку уже на 27 Вт (Pixel 7 - на 20 Вт), ёмкость батареи тоже у него стала больше. Изготовлен корпус Pixel 8 из стекла, и он скользкий. Поэтому пользоваться им без чехла не стоит.

У новинки есть также защита от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, более тонкие рамки по сравнению с 7-м Pixel.