Плюсы и минусы смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью — Fairphone 5

Fairphone 5 - модульный смартфон, который без проблем можно полностью разобрать самостоятельно. Сделан он из переработанных материалов и будет получать обновления 8 лет. Ознакомиться с его характеристиками вы можете на изображении ниже.

В коробке вместе с аппаратом вы получите только документацию. Полностью разобрать Fairphone 5 можно всего лишь при помощи одной отвёртки.

Сам по себе Fairphone 5 получился немного больше конкурентов. Также у него довольно толстые рамки. Но на удобство пользования всё это не влияет никак.

Экран у смартфона имеет диагональ 6,46 дюйма, матрицу - OLED, частоту обновления - до 90 Гц. С ШИМом проблем у устройства нет, и глаза уставать после него не будут.

При этом эксперты заметили две странности, связанные с дисплеем. Первая - это тач, который должен быть 300 Гц, но в действительности - 180 Гц. Вторая - некорректная работа автояркости.