Телефоны
18:00, 08 ноября 2023
2 мин.

Плюсы и минусы смартфона с лучшей в мире ремонтопригодностью — Fairphone 5

Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru подробно рассказал об особенностях нового модульного телефона Fairphone 5.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Fairphone 5 - модульный смартфон, который без проблем можно полностью разобрать самостоятельно. Сделан он из переработанных материалов и будет получать обновления 8 лет. Ознакомиться с его характеристиками вы можете на изображении ниже.

В коробке вместе с аппаратом вы получите только документацию. Полностью разобрать Fairphone 5 можно всего лишь при помощи одной отвёртки.

Сам по себе Fairphone 5 получился немного больше конкурентов. Также у него довольно толстые рамки. Но на удобство пользования всё это не влияет никак.

Экран у смартфона имеет диагональ 6,46 дюйма, матрицу - OLED, частоту обновления - до 90 Гц. С ШИМом проблем у устройства нет, и глаза уставать после него не будут.

При этом эксперты заметили две странности, связанные с дисплеем. Первая - это тач, который должен быть 300 Гц, но в действительности - 180 Гц. Вторая - некорректная работа автояркости.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Оснащён смартфон также основной камерой на 50 МП, шириком на 50 МП, сенсором глубины TOF 3D, а также селфи-объективом на 50 МП. Больше всего на фото с Fairphone 5 радует естественная цветопередача. При этом ночной режим почему-то не работает, если заряд батареи менее 15%.

Видео вы сможете записывать на Fairphone 5 максимум в 4К 30 к/с. Но при съёмке переключаться между камерами нельзя. Также прямо на экране при видеосъёмке есть функция выключения микрофона.

На Fairphone 5 стоит процессор Qualcomm QCM 6490 (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ). Двойник этого процессора - Snapdragon 782G. Разница между ними состоит только в возможности расширенной поддержки.

В играх у смартфона почему-то происходит задержка звука (кроме Genshin Impact). Хотя сами игры идут очень хорошо.

Проработать аппарат сможет только максимум день. Всё из-за батареи ёмкостью 4200 мА*ч.

Вывод

Fairphone 5 оставляет неоднозначные впечатления. С одной стороны, у него есть существенные минусы в виде проблемы с нагревом, странности с автояркостью, троттлинг, отсутствие заявленной отзывчивости сенсора, нестабильность камеры. С другой стороны, этот аппарат можно полностью разобрать без проблем и заменить в нём все компоненты.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2209434
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.