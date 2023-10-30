Плюсы и минусы Xiaomi 14 Pro по итогам первого знакомства

Xiaomi 14 Pro (версия для китайского рынка) имеет довольно внушительную комплектацию. Это блок питания мощностью 120 Вт, кабель Type-C, чехол. Выглядит аппарат тоже шикарно и лежит в руке удобно.

Сканер отпечатка пальцев встроен в экран и срабатывает молниеносно. Но площадь, к которой нужно прикладывать палец, невелика. При этом по лицу разблокировать смартфон можно даже в темноте.

Диагональ дисплея - 6,73 дюйма, частота обновления - до 120 Гц. В целом экран очень качественный. Максимальная яркость - 1700 нит.