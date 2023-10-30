Плюсы и минусы Xiaomi 14 Pro по итогам первого знакомства
Ведущий YouTube-канала «SMART ОБЗОР» перечислил особенности нового смартфона Xiaomi 14 Pro.
SMART ОБЗОР
Xiaomi 14 Pro (версия для китайского рынка) имеет довольно внушительную комплектацию. Это блок питания мощностью 120 Вт, кабель Type-C, чехол. Выглядит аппарат тоже шикарно и лежит в руке удобно.
Сканер отпечатка пальцев встроен в экран и срабатывает молниеносно. Но площадь, к которой нужно прикладывать палец, невелика. При этом по лицу разблокировать смартфон можно даже в темноте.
Диагональ дисплея - 6,73 дюйма, частота обновления - до 120 Гц. В целом экран очень качественный. Максимальная яркость - 1700 нит.
С ШИМом тоже у Xiaomi 14 Pro всё в порядке. Работает телефон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ/1 ТБ внутренней. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться выше.
Ёмкость аккумулятора у Xiaomi 14 Pro - 4880 мА*ч. За 20 минут заряжается аппарата на до 96%. Всего же требуется 25 минут (до 100%).
Кроме того, смартфон имеет официальную защиту IP68. Камеры вам тоже доступны шикарные. Основной модуль имеет 32 МП и оптическую стабилизацию. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Датчик приближения работает у Xiaomi 14 Pro отлично. Также у вас есть возможности записывать разговоры без предупреждения.