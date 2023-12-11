Почему Samsung Galaxy A05S — плохой смартфон и лучше купить китайский

К сожалению, даже у самых бюджетных смартфонов типа Samsung Galaxy A05s комплектация теперь «урезанная». В коробке вместе с устройством вы не получите зарядку (в комплекте с китайскими телефонами она всегда идёт, и точно больше, чем 25 Вт) или чехол. Производитель кладёт туда только кабель, скрепку и документацию. Кроме того, на экране нет защитной плёнки.

Дисплей у Galaxy A05s - IPS, с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,7 дюйма. Работает смартфон на Android 13, а не на самом новом Android 14.

Оснащён A05s процессором Snapdragon 680 с поддержкой 4G. Однако за 14,5 тысяч у A05s всего 64 ГБ внутренней памяти и 4 ГБ оперативной. За те же деньги китайцы могут предложить 128 и 6 ГБ памяти соответственно. В AnTuTu набирает процессор чуть больше 300 тысяч баллов.